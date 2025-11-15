Вартість ракет для ППО, які Німеччина купить у США, складає 3,5 мільярда доларів.

Адміністрація президента США Дональда Трампа та Державний департамент США попередньо погодили продаж Німеччині до 173 ракет ППО, повідомив Bloomberg. Також буде продане супутне обладнання на загальну суму близько 3,5 мільярда доларів.

Агентство з питань співробітництва в галузі оборони та безпеки США (DSCA) випустило заяву про схвалення продажу ракет Standard Missile 6 Block I і Standard Missile 2 Block IIIC виробництва RTX. Згідно із заявою, ракети допоможуть Німеччині реагувати на "нинішні та майбутні загрози за рахунок надання інтегрованих засобів протиповітряної та протиракетної оборони".

"Пропонована угода сприятиме досягненню цілей зовнішньої політики та національної безпеки США шляхом зміцнення безпеки союзника по НАТО, який є рушійною силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі", – йдеться у повідомленні.

Купівля ракет також зробить більш зручною координацію сил ФРН з арміями США і союзників по НАТО, додали в DSCA. Влада Німеччини повинна узгодити остаточні умови контракту з виробниками. Однак продаж ще має схвалити Конгрес США

Ракети будуть використовуватися, зокрема, на фрегатах F127 з системою протиракетної оборони Aegis. Агентство надало Німеччині й усю необхідну сертифікацію, повідомивши про це Конгрес.

Допомога Німеччини Україні

Нагадаємо, що Норвегія спільно з Німеччиною профінансують закупівлю двох систем ППО Patriot для України. Поставити їх планується до кінця року.

Крім того, станом на середину 2025 року, Україна отримала від Німеччини сім систем протиповітряної оборони IRIS-T. І до відправки готують ще одну.

