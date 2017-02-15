ЄС підтвердив готовність спрямувати 100 мільйонів євро на проекти енергоефективності в Україні - Гройсман

Європейський Союз підтвердив готовність направити 100 млн євро на реалізацію проектів енергоефективності в Україні, включаючи фінансування створюваного урядом Фонду енергоефективності.

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Про це в ефірі одного з телеканалів сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Під час робочого візиту до Брюсселя 9-10 лютого я зустрічався з віце-президентом Європейської комісії з питань енергетичного союзу Марошем Шефчовичем. Він підтвердив готовність Європейського Союзу після створення Фонду енергоефективності направити 100 млн євро - це близько 3 млрд грн - на посилення заходів з енергоефективності в країні», - зазначив Гройсман.

Він також нагадав, що політика уряду спрямована зараз на ефективне використання ресурсів, що дасть змогу скоротити споживання і підвищити якість надання послуг. Зокрема, 118 тис. домогосподарств в Україні вже взяли участь у держпрограмі надання «теплих» кредитів.

Одночасно Кабмін робить все необхідне для соціального захисту тих, хто не може покрити поки що витрати на енергоресурси. За словами глави уряду, зараз 6,7 млн домогосподарств в Україні отримують комунальні субсидії - для цього виділено цільові кошти.

«Ті, у кого невеликі доходи, - захищені. Забезпечені громадяни платять повну ціну. Це означає, що ми починаємо вирівнювати ситуацію», - зазначив прем'єр-міністр, додавши, що одночасно Кабмін знаходить можливості інвестувати в реконструкцію виробничих потужностей, їх модернізацію, утеплення об'єктів соціальної сфери.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня 2016 року Кабмін затвердив концепцію функціонування Фонду енергоефективності, що дає змогу реалізовувати проекти ефективного використання енергоресурсів. Така структура може запрацювати вже в квітні поточного року. Згідно з розрахунками уряду, вже в 2017 році фонд може залучити близько 20 млрд грн від міжнародних донорів, державного бюджету та приватних інвесторів. Крім того, проекти фонду дадуть змогу створити близько 75 тис. нових робочих місць, особливо в малому та середньому бізнесі, а також заощадити до 5 млрд грн на виплату субсидій. Зараз обсяг субсидій становить близько 40 млрд грн.