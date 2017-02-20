Українські "оскароносні" крани використовуються для операторських зйомок на усіх континентах (відео)

Про розповідається у програмі "Роби бізнес".

Анатолій Кокуш – єдиний в Україні власник «Оскара», який він отримав у 2006 році за створення унікальних технологій для зйомки кіно.

Розпочав він конструкторську діяльність ще за радянських часів, створивши власну компанію із назвою «Фільмотехнік».

У 2006 році до нього звернулись із самого Голлівуду, і з того часу почалось «сходження на Олімп».

Завдяки унікальним технологіям були зняті такі світові блокбастери, як «Титанік», «Гаррі Поттер», «Війна світів», «Хоббіт»,«Одинадцять друзів Оушена» , «Форсаж», «Люди-ікс».

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Завдяки крану «авторобот» знімаються майже всі кадри із автомобілями, перегонами, змаганнями.

«Завдяки цій технології досягається максимальна стабілізація зображення на будь-якій поверхні і умовах для зйомок. Вони дозволяють «розлучити» оператора із камерою», - розповідає Анатолій Кокуш.

З часом цю технологію почали масово копіювати, але запатентувати свій винахід розробникам не вдалося в силу обставин.

Українські крани «брали участь» і в Олімпіадах, і для зйомок «Євробачення».

Зараз обладнання компанії використовується на всіх континентах, у 12 країнах є офіційні представництва.

«Раніше у Голівуді ці технології називали "російською рукою", зараз виникла інша назва - ЮКрейн», - додав власник «Фільмотехніка».