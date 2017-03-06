"Бутикові" електрогітари з Білої Церкви завойовують світ (відео)

У Білій Церкві під Києвом почали виготовляти справжні українські електрогітари. Близько року тому спільний проект Universum Guitars почали інженер-конструктор Олександр Дорошенко та гітарний майстер Вадим Гавриленко.

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Електрогітари проектують згідно із "золотим перерізом", усі пропорції співвідносяться одна з одною. Кожен інструмент спочатку моделюють на папері, потім – на комп'ютері з точністю до нанометрів.

"На 100 дерев може бути одне "музичне". Росте воно на висоті 600-800 метрів на північних схилах Карпат. Таку деревину заготовлюють. Щонайменше 5 років потрібно деревині, аби висохнути", - розповідають засновники фабрики. Ціни на українські електрогітари стартують від тисячі доларів

Інструменти Universum вже встигли оцінити не лише українські зірки. Наприклад, дві українських гітари є у Макаревича.