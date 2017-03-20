Швидко й екологічно: доставка за годину на електровелосипедах дісталася України (відео)

Швидкі, надійні та екологічні – по Україні почала курсувати доставка за годину на електровелосипедах. Оригінальна ідея належить українській компанії Delfast.

Під час зустрічі з друзями в одного із засновників компанії поламався телефон, тому він захотів новий мобільний одразу, але його досталили лише за три дні. Тому й виникла ідея оперативної доставки - за швидкістю доставки піци.

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Гроші на проект дали інвестори - 40 тисяч доларів. Було вирішено не користуватися китайськими електровелосипедами, а створити вітчизняні. Зараз компанія доставки за годину працює у Києві, Варшаві та Алма-Аті. У столиці - 5 станцій. Хлопці співпрацюють з інтернет-магазинами, максимальна вага посилки - до 7 кг.

"Попит поки в Україні невисокий, але він є", - розповів один із засновників Delfast.