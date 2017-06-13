Гройсман закликав хорватський бізнес брати участь у військово-технічних проектах з Україною

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав хорватський бізнес брати участь в проектах військово-технічного співробітництва, а також спільних інфраструктурних проектів.

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Про це голова уряду повідомив на своїй сторінці в Twitter за результатами участі в українсько-хорватському форумі.

"Запросив хорватські компанії брати участь у державних інфраструктурних програмах, проектах військово-технічного співробітництва", - повідомив прем'єр.

За словами Гройсмана, країни мають великий потенціал нарощування торгівлі та економічного співробітництва в цілому.

"2016 рік показав, що обсяг двосторонньої торгівлі з Хорватією зріс приблизно на 70%. Дуже хороший сигнал з розширення подальшого співробітництва", - підкреслив прем'єр.

При цьому Гройсман зазначив, що особливо перспективним є співробітництво в агросекторі, металургії, фармацевтиці, машинобудуванні, енергетиці, туризмі та будівництві.

Як повідомляв УНІАН, українська делегація на чолі з прем'єр-міністром 12-13 червня перебуває з офіційним візитом у Хорватії. В ході візиту планується обговорити з президентом та прем'єр-міністром Хорватії, а також представниками бізнесу цієї країни шляхом збільшення українського експорту та залучення інвестицій.