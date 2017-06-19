Смачно та корисно: українські крупи і каші, що продаються у близько 40 країнах світу (відео)

Програма «Роби бізнес» завітала на українське виробництво у Первомайську на Харківщині, яке виготовляє крупи та каші, що продаються у 38-ми країнах світу. До них належать країни Африки, Малайзія, Польща, Чехія, ОАЕ, США.

"Починалось усе 20 років тому із невеличкого підприємства, зараз же на ньому обробляють декілька тисяч тонн зерна на місяць", - розповідає директор ТОВ "Терра" Ігор Ясинський.

Половина продукту відправляється на експорт, решта - залишається на вітчизняному ринку. Зараз це виробництво повного циклу: від зернини - до готової каші.

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Зерно ретельно відбрирають, сортують і переробляють згідно із стандартами, розділяючи його на дві фракції для виробництва.

В результаті отримують 12 тисяч пачок каші за 10 годин роботи.

Підприємство випускає кукурузну, вівсяну, пшеничну, ячмінно-ячневу, ячмінно-перлову каші, гречану і рисову крупу. На ному працює близько 400 людей.

Також підприємсто проводить активну діяльність у сфері соціальної відповідальності, регулярно проводячи різноманітні спортивні змагання із боксу та волейболу.