Українські закодовані браслети користуються попитом по всьому світі (відео)

В українця народилася ідея виробляти браслети з закодованими на них словами, і ця ідея перетворилася на успішний бізнес проект, розповіли журналісти програми “Роби бізнес”.

Читайте такожВсе буде в Ajour'і: український бренд створює особливу білизну та купальники (відео)

На браслеті можна замовити будь-яке слово. Для виробника першим браслетом став "Бог", другим - "now" (зараз). Найпопулярнішим словом для браслетів є, що не дивно, слово "love" (любов).

За словами виробника, його прикраси мають покупців окрім України у Німеччині, Канаді, США, ОАЕ та Китаї. Із знаменитостей такий браслет має, за словами виробника, Андре Тан.