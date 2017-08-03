EUkraine: Експерти обговорять можливість "кадрової революції" у владі

В УНІАН 3 серпня 2017 року пройде круглий стіл в рамках спільного з Представництвом Європейського Союзу в Україні проекту #EUkraine на тему: «Кадрова революція влади: як Уряд буде набирати нових фахівців-реформаторів та шукати шляхи зробити систему більш ефективною».

В українському Уряді триває підготовка до оголошення конкурсів на зайняття посад у рамках реформування Кабінету Міністрів України. Яким чином лави чиновників будуть оновлюватись новими реформаторами? Як Уряд країни планує удосконалити та покращити систему державної служби? Коли буде оголошено конкурс по відбору агентів змін для урядових структур? Хто зможе прийняти участь у конкурсі? Коли нові фахівці прийдуть працювати в урядові структури? Хто займається пошуком молодих реформаторів для Кабміну ? Чи передбачають нові фахівці у держслужбі новий ринковий рівень зарплат і який саме? Які поради ЄС може дати Україні на підтримку кадрової революції? Чи буде ЄС надавати фінансову допомогу реформі держслужби в Україні? Що дає реформа дежслужби суспільству, бізнесу та кожному громадянину?

До участі запрошені: керівник Програм співробітництва Представництва ЄС в Україні Бeренд де Гроот; заступник Державного секретаря Кабінету міністрів України Тетяна Ковтун; перший заступник міністра юстиції України Наталія Севостьянова; державний секретар Міністерства освіти і науки України Павло Полянський; в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун; голова національного агентства України з питань держслужби Костянтин Ващенко; експерт Реанімаційного Пакету Реформ, виконавчий директор Творчий центр ТЦК Володимир Купрій; Експерт громадянської платформи «Нова Країна», менеджер групи Реформа публічної адміністрації РПР Сергій Сорока; голова правління асоціації «Професійний Уряд» спільно з Ініціативою Д.і.Я Роман Рубченко; провідні фахівці та експерти.

Модератор круглого столу - Микола Бабич, заступник керівника департаменту економічних новин УНІАН.