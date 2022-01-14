Урологи кажуть, що таке явище справді існує.

30-річний житель США стверджує, що його пеніс зменшився майже на 4 сантиметри після перенесеного COVID-19 і це неможливо виправити.

Урологи кажуть, що таке явище справді існує, адже чоловічий статевий орган може зменшуватися в розмірах через пошкодження кровоносних судин, пише The Sun.

"Я гетеросексуальний чоловік, мені 30 років. У липні минулого року я заразився коронавірусом і дуже захворів. Коли я вийшов з лікарні, в мене були проблеми з еректильною дисфункцією. Поступово справи покращилися з деякою медичною допомогою, однак, здається, залишилася одна проблема. Мій пеніс зменшився. До того як я захворів, він був більше середнього, не величезним, але безумовно більше, ніж зазвичай. Тепер я втратив близько 4 сантиметрів, він став явно менше середнього. Очевидно, це пов'язано з пошкодженням судин, і мої лікарі, схоже, вважають, що це назавжди", - розповів чоловік.

Він додав, що хоча це не повинно мати особливого значення, але подія все ж сильно вплинула на його впевненість у своїх силах в ліжку.

За словами доктора медицини Ешлі Вінтер, уролога з Портленда, США, зменшення статевого члена після COVID-19 - це наслідок еректильної дисфункції.

"Це правда, що еректильна дисфункція призводить до скорочення пеніса. Якийсь період статевий орган не витягується, адже достатньо не наповнюється кров'ю, і це може призвести до рубцювання та вкорочення", - зазначила лікар.

Вона припустила, що саме ця проблема торкнулася героя історії.

За словами Вінтер, ризик зменшення пеніса існує в тому випадку, якщо причина еректильної дисфункції була фізичною, а не психологічною. Водночас коронавірус здатний проникати у кровоносні судини статевого члена і, отже, викликати їх пошкодження, перешкоджати нормальному кровотоку.

Лікар також послалася на дослідження, під час якого урологи виявили частки коронавірусу в пенісах двох чоловіків з еректильною дисфункцією після повного одужання від інфекції. Згідно з висновками, опублікованими у World Journal of Men's Health, в обох чоловіків була "нормальна еректильна функція" до COVID-19.

А Університетський коледж Лондона провів дослідження тривалих симптомів COVID-19, виявивши 203 симптоми в пацієнтів з 56 країн. Згідно з висновками, опублікованими в журналі Lancet's EClinicalMedicine, майже у 5% чоловіків відбулося "зменшення розміру яєчок/пеніса". Близько 15% чоловіків повідомили про сексуальну дисфункцію.

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Зазначається, що для таких пацієнтів не вся надія втрачена, оскільки існують методи лікування еректильної дисфункції та її наслідків. Крім того, доктор Вінтер радить чоловікам знайти спосіб прийняти свій новий розмір статевого органа.

"Довжина пеніса нікого не визначає. І в переважній більшості випадків незадоволеність довжиною статевого члена насправді викликана самою людиною, а не партнером", - додала лікар.

Як повідомляв УНІАН, науковці з Королівського коледжу Лондона простежили за результатами понад 1 тисячі пластичних операцій зі збільшення розміру статевого члена. З'ясувалося, що після збільшення пеніса цей орган може навіть стати ще менше.

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