Серед дієтологів існує думка, що прийоми їжі після шостої години вечора перебувають під жорсткою забороною. Чи справді це шкідливо - читайте на УНІАН.

Міф про шкоду прийомів їжі після шостої години вечора виник не на порожньому місці. Дієтологи прийшли до таких висновків вивчивши біоритми людини.

Вважається, що найкраще людський організм перетравлює і засвоює їжу саме в першій половині дня. У той же час з'їдена ввечері або вночі їжа важко осідає в шлунку.

Як виявилося, найкраще перетравлюється і засвоюється їжа, з'їдена в період з 12 до 16 години дня. У цей період часу організм вимагає максимальну кількість енергії.

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Про заборону їсти після 18:00 заговорили, припускаючи, що до цього часу знижується активність людини, а тому вона не потребує додаткової енергії.

Пізніше дієтологи прийшли до висновку, що обмеження на їжу не потрібно прив'язувати до конкретного часу доби. Досить не їсти за чотири години до сну. Водночас фахівці підрахували, якщо людина лягає спати близько 22:00, то останній прийом їжі припадає на заповітні 18:00.

Плюси і мінуси такого графіка вечерь

Дієтологи стверджують, що якщо перестати їсти після шостої вечора, у вас:

покращиться сон. Повний шлунок чинить тиск на діафрагму і створює відчуття тяжкості. Порожнеча в животі дозволить організму запустити процес відпочинку і відновлення;

знизиться рівень стресу, оскільки уві сні людина не відчуває голод і обмеження в їжі не позначаться на настрої;

зникне частина зайвої ваги.

Незважаючи на всі плюси, у такого розпорядку є одразу кілька серйозних мінусів. Так, не у всіх графік дозволяє лягати спати щодня о 22:00, а значить або прийом їжі буде посуватися, або сидіти голодним доведеться довше.

Крім цього, прив'язка до часу вечері зобов'язує постійно встигати поїсти до цього часу, а також виключає зустрічі з друзями в ресторанах і кафе після 18:00.

У питанні "голодного вікна" о 12 і більше годин думка вчених розділилася. Деякі доводять, що це сприяє омолодженню організму і несе тільки плюси, в той час як інші - що це створює небувалий стрес і шок для організму.

У зв'язку з цим компромісне рішення їсти за чотири години до сну є найкращим, адже кожен йде в обійми Морфея в різний час.

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