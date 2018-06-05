"Це рак. Вони всі помруть": найближчим часом оприлюднять стенограму й запис скандального виступу чиновника МОЗ

Також Рахункова палата надасть комісії, що розслідує дисциплінарне провадження стосовно заступника глави МОЗ, стенограму та звукозапис, зроблені на засіданні.

Рахункова палата найближчим часом оприлюднить стенограму і звукозапис засідання, на якому заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський говорив про неефективність лікування онкохворих.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Рахункової палати України Валерій Пацкан повідомив на брифінгу в Києві.

«Щодо самих слів пана Лінчевсього, я знаю, що прем’єр-міністром було дано доручення керівникові Держслужби панові Ващенку (голова Національного агентства України з питань державної служби Костянтин Ващенко – УНІАН) створити комісію щодо вивчення цього факту», - зауважив Пацкан.

За його словами, у Рахунковій палаті очікують на запит цієї комісії і всі матеріали - стенограми та звукозапис, зроблені на засіданні, передадуть цій комісії.

Пацкан додав, що після цього Рахункова палата так само дасть можливість громадськості ознайомитися з цим звукозаписом і стенограмою.

«Ми оприлюднимо це на доступних ресурсах», - запевнив голова Рахункової палати.

Відповідаючи на питання, чи можливе оприлюднення звукозапису та стенограми засідання Рахункової палати, на якому виступав Лінчевський, цього тижня, Пацкан спрогнозував, що це відбудеться найближчими днями.

За словами Пацкана, Лінчевський під час засідання Рахункової палати сказав щодо лікування онкохворих, що «і так всі помруть…».

«Мене це обурило. Не буду вдаватись в деталі, але близька мені людина вилікувалась від раку, і ми перемогли цю хворобу, і ніхто не буде мені казати, що не можна вилікувати рак», - додав голова Рахункової палати.

Також він повідомив, що Рахункова палата направить до Національного антикорупційного бюро та поліції звіт щодо неефективного використання Міністерством охорони здоров'я понад 300 млн грн, виділених державою на лікування онкохворих за кордоном.

«Буде підписаний звіт Рахункової палати щодо програми використання коштів для лікування онкохворих за кордоном, в якому одним із пунктів буде направлення матеріалів до правоохоронних органів – НАБУ та Нацполіції», - сказав Пацкан.

Голова Рахункової палати додав, що правоохоронні органи мають вивчити матеріали перевірок Рахункової палати, розібратися у всіх випадках і вирішити питання про відкриття чи невідкриття кримінальних проваджень.

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Як повідомляв УНІАН, раніше в Інтернеті розгорівся скандал через слова Лінчевського щодо лікування онкохворих українців за кордоном. Витяг зі стенограми виступу Лінчевського навів Онкологічний портал України.

«Щодо ефективності. Щодо нерезультативності і неекономності використанні грошей. У сухому залишку – 25% пацієнтів, власне, вмирають. Тобто кожен четвертий лікується за кордоном неефективно. Друзі, колеги! Це рак. Вони всі помруть. Вони всі помруть без варіантів. І ефективність цієї програми - 0%. Ці проблеми. Тобто ці онкологічні захворювання, які, власне потребують трансплантації кісткового мозку, вони закінчуються смертю. Рано чи пізно. Трансплантація нирки, трансплантація серця, вона не продовжує життя невизначено довго», - йшлося в опублікованому витягу зі стенограми.

Лінчевський заявив, що слова з його виступу на засіданні Рахункової палати, які образили онкохворих, були вирвані з контексту і не відображають позицію міністерства.

Після цього активісти та пацієнти вимагали звільнити Лінчевського.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив відкрити стосовно Лінчевського дисциплінарне провадження.

Сьогодні, 5 червня, Пацкан заявив, що, згідно з результатами аудиту Рахункової палати, МОЗ протягом 2016-2017 років неефективно використало 286 млн грн бюджетних коштів, виділених для лікування онкохворих за кордоном, ще 24 млн грн були використані з порушенням законодавства.