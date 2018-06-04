"Вони всі помруть без варіантів": заступник Супрун прокоментував свій виступ про смерть онкохворих

Заступник міністра охорони здоров'я наголошує, що маніпуляції на темі лікування важкохворих пацієнтів шкодять як самим пацієнтам, так і суспільству.

Заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський вважає, що слова з його виступу на засіданні Рахункової палати, які образили онкохворих, були вирвані з контексту і не відображають позицію міністерства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу щодо висновків аудиту Рахункової палати про ефективність програми «Лікування громадян України за кордоном».

«У соціальних мережах, в засобах масової інформації поширюються фрагменти засідання Рахункової палати, котрі не відображають ні хід самого засідання, ні, тим більше, не відображають позицію міністерства. Мені шкода, що слова, вирвані з контексту, образили чи обурили пацієнтів, їхні родини та небайдужих громадян», - заявив Лінчевський.

«Маніпуляції на темі лікування важкохворих пацієнтів, відверті пересмикування, власне, виривання з контексту шкодять і самим пацієнтам, і суспільству в цілому. Попри складність проблеми, попри наявні об'єктивні недоліки, міністерство продовжує працювати над програмою лікування пацієнтів за кордоном. За час нашої каденції, за два попередні роки, лікування за кордоном отримали понад 200 пацієнтів, що є більше, ніж за усі роки існування програми сукупно», - сказав заступник міністра.

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Лінчевського запитали, чи промовляв він фразу: «Це рак, всі вони помруть, всі вони помруть без варіантів», і якщо так, то чому він це сказав.

Він відповів на це: «Один із закидів до міністерства з боку Рахункової палати полягав у тому, що 25% пацієнтів, котрих відправляють за кордон, потім скоро помирають, і міністерству закидалося неефективне чи неекономне витрачання коштів. Наша позиція є такою, і вона висловлювалася там, про те, що, незалежно від біології захворювання, незалежно від тяжкості, навіть якщо запропоноване лікування може лише полегшити захворювання або продовжити життя, навіть, якщо біологічно це неможливо, треба використовувати усі шанси, і кожну найменшу надію треба використовувати».

«Те, що ми бачимо, ці фрагменти, які поширюються, вони є висмикнуті з контексту, наявна стенограма є неповною», - наголосив заступник міністра.

Як стверджує Лінчевський, висмикнуті слова з контексту не відображають позиції МОЗ і того, про що йшлося на засіданні. Також він сказав, що наступне засідання Рахункової палати планується 6 червня.

Проте журналісти попосили пояснити, яким був контекст, якщо з нього були висмикнуті слова.

«У форматі «запитаня-відповіді» нам закидається, що кожен четвертий пацієнт, якого ми відправляємо за кордон, помирає, а відтак ми неекономно використовуємо державні кошти, бо вони неефективно витрачаються, бо пацієнти, котрі їдуть на трансплантацію, помирають, а відповідно, цього не треба робити, що викликає природнє, скажімо, наше обурення, і висловлюємо позицію, що, незалежно від того, навіть якщо лікування дає шанс одному пацієнту зі 100, треба лікувати усіх 100», - відповів Лінчевський.

Він знову наголосив, що фрагменти, які поширюються в соцмережах, зманіпульовані та висмикнуті з контексту.

Раніше в Інтернеті розгорівся скандал через слова Лінчевського щодо лікування онкохворих українців за кордоном. Витяг зі стенограми виступу Лінчевського навів Онкологічний портал України.

«Щодо ефективності. Щодо нерезультативності і неекономності використанні грошей. У сухому залишку – 25% пацієнтів, власне, вмирають. Тобто кожен четвертий лікується за кордоном неефективно. Друзі, колеги! Це рак. Вони всі помруть. Вони всі помруть без варіантів. І ефективність цієї програми - 0%. Ці проблеми. Тобто ці онкологічні захворювання, які, власне потребують трансплантації кісткового мозку, вони закінчуються смертю. Рано чи пізно. Трансплантація нирки, трансплантація серця, вона не продовжує життя невизначено довго», - йшлося в опублікованому витягу зі стенограми.