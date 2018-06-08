"Ампутація, осколкові поранення та онкологія": волонтер показала фото з військового госпіталю в Києві

Фото українських військових з проханням про допомогу опублікувала волонтер.

Після загострення на передовій на Донбасі до Київського військового госпіталю надійшло багато поранених бійців.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила волонтер Наталя Юсупова і опублікувала фото українських військових з проханням про допомогу.

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"Новини у нас не дуже хороші, на передовій загострення, до госпіталю надходять тяжкопоранені, у нас є воїни з ампутацією ніг у тяжкому стані, воїни з онкологією, з кульовими і осколковими пораненнями", - йдеться у її повідомленні.

"Війна триває, і немає цьому кінця та краю", - додала волонтер.

Як повідомляв УНІАН, з Дніпра у Львів спеціальним бортом доставили 11-х поранених військовослужбовців ЗСУ. Двоє пацієнтів зараз у тяжкому стані, шестеро – не встають з ліжка. Втім, медики запевняють, що загрози їхньому життю немає. Інші воїни – з травмами різного ступеня тяжкості.