Без черг: у Києві стартувала експериментальна е-реєстрація новонароджених (відео)

З допомогою послуги, якщо експеримент себе виправдає, можна буде і записувати дитину в чергу до дитячого садка.

Кілька хвилин - і свідоцтво про народження дитини у мами в руках.

У Києві стартувала електронна реєстрація немовлят у пологовому будинку, передає "5 канал".

Жодних черг – потрібні лише згода батьків та документи: паспорт, ідентифікаційний код, а також свідоцтво про шлюб. Процедура відбувається за участю фахівця, який вносить дані про маля за допомогою планшета.

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Послуга безкоштовна. Пілотний варіант електронної реєстрації поки що діє лише в пологовому будинку №5 столиці. Якщо експеримент себе виправдає – електронну реєстрацію новонароджених запровадять по всій країні. За її допомогою можна буде і записувати дитину в чергу до дитячого садка.

"Ми надаємо супутні послуги, це оформлення державної допомоги при народженні дитини. Так само безпосередньо наш співробітник консультує маму чи батька, допомагає заповнити відповідну анкету і відправити її на портал Міністерства соціальної політики, і отримати ці кошти на свою платіжну картку", – зазначив міністр юстиції України Павло Петренко.