Супрун зруйнувала міф про відкладення солей у хребті

Супрун пояснила, що остеофіти - кісткова тканина, яку не можна розчинити, розбити, розім’яти чи розмасажувати.

Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун зруйнувала черговий міф, пов'язаний з болями у спині, - це відкладення солей у хребті. І, відповідно, лікування болю в спині та шиї шляхом їх "вимивання", "розбивання" чи "розчинення".

Як написала вона на своїй сторінці у Facebook, за "відкладення солей" у хребті приймають видимі на рентгені шипоподібні і дзьобоподібні вирости на хребцях, які з'являються у багатьох людей з віком.

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"У відповідь на дегенеративні зміни дисків хребці відповідають крайовими кістковими розростаннями, які мають компенсаторний характер. На рентгені такі розростання проявляються у вигляді шиповидних виростів - остеофітів. Сам процес їхнього утворення називаєтсья спондильоз. Такі ж вирости можуть утворюватися і в міжхребцевих суглобах, що називається спонділоатроз або артроз фасеточних суглобів", - пояснила в.о. глави МОЗ.

Супрун розповіла, що самі остеофіти не викликають болю в спині і шиї і є одним з проявів старіння нашого тіла.

"Остеофіти є кістковою тканиною, яку не можна розчинити, розбити, розім’яти чи розмасажувати. Ніякі крапельниці, масажі, електрофорез, хондропротектори, лікарські препарати чи спеціальні дієти не впливають на формування і розвиток остеофітів", - наголосила виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я.

Все, що можна зробити для уповільнення цих процесів, це вести здоровий спосіб життя, більше рухатися, боротися з надмірною вагою та відмовитися від шкідливих звичок, додала вона.

Раніше Супрун розповіла, що міжхребцеві диски у людини дуже міцно пов'язані з хребтом, тому не можуть вилетіти або зміститися.