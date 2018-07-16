Масове отруєння у фаст-фуді Львова: кількість постраждалих різко зросла

Постраждалі віком від 17 до 30 років отруїлись у закладі швидкого харчування Tomash Kebab.

У Львові 25 осіб отримали харчове отруєння після вживання їжі у закладі швидкого харчування Tomash Kebab, яке розташоване у центрі міста.

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 13 липня до обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф поступило повідомлення про госпіталізацію в обласну інфекційну клінічну лікарню та інфекційне відділення Пустомитівської районної лікарні пацієнтів із діагнозом «харчова токсикоз-інфекція» та «гостра кишкова інфекція» з числа тих, які харчувалися в закладі громадського харчування Tomash Kebab на вул. П. Кулішка, 10 у Львові.

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«Станом на 20:30 15 липня всього за медичною допомогою звернулось 25 осіб, з них одна дитина. Госпіталізовано 23 особи, двоє людей, у тому числі одна дитина, перебувають на амбулаторному лікуванні», - зазначається у повідомленні.

Постраждалі – віком від 17 до 30 років.

Здійснюється комплекс лікувально-діагностичних заходів відповідно до клінічних протоколів МОЗ України.

Проводиться досудове розслідування, встановлюються обставини події.

Як повідомили у відділі комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області, за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 КК України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням). Санкція статті передбачає покарання – штраф або арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років. Проводиться досудове розслідування.

Нагадаємо, 13-го липня у фаст-фуді "Томаш кебаб" у Львові отруїлися 9 людей. Згодом кількість постраждалих зросла до 10 осіб, а в поліції відкрили кримінальне провадження за фактом масового отруєння.