Немовлят вивозили за кордон: у Києві викрили клініку, що торгувала дітьми

Поліція встановила особи кількох сотень таких сурогатних матерів.

У Києві викрито репродуктивну клініку, де сурогатні матері народжували дітей для вивезення за кордон.

Про це заявив голова Національної поліції Сергій Князєв під час спільного з генеральним прокурором України Юрієм Луценком брифінгу, повідомили УНІАН у прес-службі Нацполіції.

Під виглядом надання послуг із проведення допоміжних репродуктивних технологій методом сурогатного материнства зловмисники упродовж кількох років записували іноземних громадян батьками народжених в Україні дітей. На підставі цих документів іноземці вивозили немовлят за кордон. Поліцейські встановили особи кількох сотень сурогатних матерів, які користувалися послугами викритої клініки.

Князєв наголосив, що у реалізації цього розкриття Нацполіція вийшла на новий рівень розслідування кримінальних проваджень, які до цього часу не мали великих перспектив у розслідуванні.

Співробітники Департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, спільно з поліцейськими Києва та співробітниками Державної фіскальної служби під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури викрили протиправну діяльність 41-річного іноземця. Встановлено, що чоловік упродовж 2011–2018 років на території України на базі створеної ним клініки у сфері репродуктивної медицини організував протиправну діяльність, пов’язану з наданням послуг з проведення допоміжних репродуктивних технологій методом сурогатного материнства.

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На основі підроблених документів, зокрема довідки про генетичну спорідненість у клініці іноземних громадян записували батьками новонароджених громадян України. На підставі цих документів порушники отримували свідоцтва про народження дітей, а згодом - і дозвіл на переміщення немовлят через державний кордон України як іноземців-нерезидентів України. Відтак учасники оборудки вчиняли одну із форм торгівлі людьми – незаконну угоду, об’єктом якої є малолітні діти.

Зокрема поліцейські встановили факт вивезення іноземцями дитини, народженої у Вінниці, за межі України.

За словами Луценка, потенційні батьки на момент запліднення навіть не перебували на території України і не надавали свого біоматеріалу. «Італійське подружжя, використавши завідомо підроблені документи медичного центру, зареєстрували себе батьками новонародженої дитини та в жовтні 2011 року вивезли її до Італії. За вчинення цих дій медичний центр отримав 32 тис. євро. Сурогатна мати – 6 тис. євро», – повідомив генпрокурор.

Крім того, поліцейські встановили осіб, які здійснювали вербування сурогатних матерів, вели облік, конвертацію і легалізацію коштів, отриманих від злочинної діяльності, а також виплату “зарплати”. Правоохоронці встановили осіб, які займалися супроводженням і розселенням іноземців, проводили рекламу клініки.

За результатами огляду документів, вилучених в ході обшуків, встановлено та складено список із кількох сотень сурогатних матерів. Наразі поліцейські опитують цих жінок на предмет вчинення стосовно них незаконних дій службовими особами клініки.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили факти ухилення порушників від сплати податку на прибуток у сумі в кілька десятків мільйонів гривень. Окрім того, встановлено факти ухилення від сплати податку на доходи фізичних осіб, які надавали послуги з сурогатного материнства.

За виявленими фактами відкрито кримінальні провадження за ч.1 та ч.3 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) Кримінального кодексу України.

У розслідуванні вказаних правопорушень, встановленні та притягненні до відповідальності причетних до них осіб українські правоохоронці співпрацюватимуть з іноземними колегами.

«Саме цим розслідуванням ми викрили ряд недоліків в законодавчій ініціативі. Тому звертаємося до Верховної Ради, щоб, відповідно з Міністерством охорони здоров’я, розробити чітку нормативну базу, яка б могла розділити, де є злочин, а де немає», – наголосив Князєв.

За його словами, правоохоронці направили 16 міжнародних доручень до інших держав стосовно конкретних немовлят про дослідження ймовірних сурогатних батьків для проведення тесту ДНК, а також інших слідчих дій.

«Коли ми отримаємо відповіді, зрозуміємо реальні масштаби цього правопорушення. Закликаємо всі приватні медичні установи чітко дотримуватися законодавства та не гратися з такою формою бізнесу, тому що ми маємо матеріал та інструмент для ефективного розслідування», – наголосив Князєв.