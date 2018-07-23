Рак в Україні: Супрун пояснила, як часто чоловікам та жінкам потрібно проходити обстеження
Більшість форм раку можна вилікувати на початкових стадіях. Наприклад, рак молочної залози на I стадії виліковний у 95% жінок.
Схожа ситуація і зі здоров'ям чоловіків: у 21% випадків рак простати виявляють вже на метастатичних стадіях, пише на своїй сторінці у Facebook в.о. глави МОЗ Уляна Супрун.
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Вона розповіла, які обстеження та в якому віці слід проходити жінкам:
- від 20 до 29 років: клінічне обстеження грудних залоз – 1 раз на рік; цитологічну діагностику (ПАП-тест) на рак шийки матки – з 21 року, 1 раз на 3 роки.
- від 30 до 39 років: клінічне обстеження грудних залоз – 1 раз на рік; цитологічну діагностику (ПАП-тест) та тест на вірус папіломи людини (ВПЛ-тест) – 1 раз на 5 років.
- від 40 до 49 років: клінічне обстеження грудних залоз – 1 раз на рік; мамографію – 1 раз на 2 роки; цитологічну діагностику (ПАП-тест) та тест на вірус папіломи людини (ВПЛ-тест) – 1 раз на 5 років.
- від 50 років: клінічне обстеження грудних залоз – 1 раз на рік; мамографія – 1 раз на 2 роки; колоноскопію – 1 раз на 5 років.
- після 60 років інші обстеження призначає сімейний лікар чи терапевт за потребою.
Також Супрун пояснила, які обстеження та в якому віці слід проходити чоловікам:
- від 40 до 49 років: огляд в уролога – 1 раз на рік. Після огляду лікар може призначити аналіз крові на ПСА-тест (Простат-специфічний антиген);
- від 50 років: огляд в уролога – 1 раз на рік. Після огляду лікар може призначити аналіз крові на ПСА-тест (Простат-специфічний антиген); колоноскопію – 1 раз на 5 років.
- після 60 років інші обстеження призначає сімейний лікар чи терапевт за потребою.