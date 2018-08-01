Масове отруєння шаурмою в Києві: кількість постраждалих різко зросла

Серед отруєних шаурмою в столиці є вагітні.

До київських лікарень госпіталізували понад 30 осіб з отруєнням після вживання шаурми. Серед постраждалих є й вагітні.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє провідний інфекціоніст України Ольга Голубовська.

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"За моєю інформацією, вже понад 30 осіб госпіталізовано, хворі продовжують надходити, є вагітні жінки, клінічно схоже на сальмонельоз", – написала медик.

За її словами, сальмонельоз протікає досить тяжко, з температурою до 40 градусів, різкими болями в животі, блювотою.

31 липня повідомлялося, що в Києві п'ятеро людей отруїлися шаурмою, купленою біля метро "Дарниця".