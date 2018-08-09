Супрун налякала українців страшними наслідками їхньої згубної звички

Навіть у молодому віці внаслідок куріння можна захворіти на рак, наголосила Супрун.

Куріння зазвичай пов’язують з раком легень, втім список хвороб, які воно викликає, значно довший.

Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook пояснила, як саме та як часто вбиває куріння:

1. Серцево-судинні хвороби - у 17-25% випадках серцево-судинні хвороби розвиваються саме через нього. Куріння підвищує ймовірність коронарної хвороби серця чи інсульту в 2-4 рази.

2. Хронічне обструктивне захворювання легень - куріння вважають головною причиною ХОЗЛ. У США вісім з десяти смертей через це захворювання зумовлені курінням, в тому числі пасивним.

3. Рак прямої кишки - за інформацією Національного інституту раку, куріння значно підвищує ризик виникнення раку товстої кишки та розповсюджених новоутворень. Доведено, що у курців майже у два рази частіше виникають поліпи товстої кишки.

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Після того, як людина кинула курити, ризик раку товстої кишки знижується, але він залишається підвищеним ще протягом 20-30 років.

4. Тютюновий дим зменшує фертильність жінок і чоловіків - куріння майбутньої матері збільшує ризик передчасних пологів, переривання вагітності, малої ваги при народженні, мертвонародження, дефектів розвитку та синдрому раптової смертності немовлят.

5. Курці більше ризикують отримати катаракту та дегенерацію сітківки. Вони значно більше ризикують розвинути деменцію та хворобу Альцгеймера в літньому віці.

6. Ця звичка погіршує мікрофлору ротової порожнини, сприяє ушкодженню і навіть втраті зубів та спиняє амілазу слини - ферменту, потрібного для перетравлення складних вуглеводів.

7. Куріння підвищує ймовірність розвитку раку легень у 25 разів.

Раніше Супрун розповідала, що понад 80% смертей в Україні спричинено хворобами системи кровообігу, новоутвореннями, хронічними обструктивними хворобами легень, діабетом. Це ті хвороби, які в багатьох випадках викликає неправильний спосіб життя.