Ботулізм у Харкові: поліція розслідує обставини смерті чоловіка

За попередньою інформацією, подружжя придбало копчену рибу в магазині у селищі Ков’яги Валківського району.

У Харкові поліція розпочала розслідування за фактом смерті чоловіка від ботулізму.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області, зараз поліцейські спільно із представниками Головного управління Держспоживслужби в Харківській області проводять перевірки щодо встановлення місця придбання неякісної риби.

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За відомостями поліції, інформацію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 с. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років.

Зазначається, що поліція вживає усі необхідні заходи для встановлення обставин даної події та притягнення винних осіб до відповідальності.

У поліції зауважили, що потерпілим – чоловіку та жінці – стало зле 12 серпня після вживання в їжу копченої риби, яку, за попередньою інформацією, вони придбали в магазині у селищі Ков’яги Валківського району.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові встановлено два випадки захворювання людей на ботулізм. 14 серпня до реанімації було госпіталізовано членів однієї родини. 42-річний харків’янин 15 серпня помер у лікарні, його 49-річна дружина перебуває у стабільному тяжкому стані під наглядом медиків.