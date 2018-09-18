В Україні закривають психлікарню, в якій катували відомих радянських дисидентів

Після реорганізації лікарня стане підрозділом Центру психічного здоров'я.

Розпочалася реорганізація Дніпровської психіатричної лікарні із суворим наглядом — осередку каральної психіатрії в Україні, який створили за часів СРСР.

Це - єдиний лікувальний заклад в Україні зі статусом суворого нагляду, пише на своїй сторінці у Facebook в.о. глави МОЗ.

Вона нагадала, що за радянських часів лікарня слугувала знаряддям для репресивних органів, куди зокрема відправляли абсолютно здорових людей за сфабрикованим діагнозом.

Зараз у закладі утримуються пацієнти з усієї країни, які скоїли суспільно небезпечні дії, але судом визнані неосудними з причин, пов’язаних з психічними розладами. Формально вони б мали там отримувати належну допомогу та нагляд, але на практиці це зовсім не так.

Супрун розповіла, що співробітники МОЗ України відвідували цей заклад, де побачили жахливі умови, жорстоке ставлення до людей та відсутність потрібного лікування.

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Крім того, офіс уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, прокуратура та міжнародні організації також виявляли порушення в роботі закладу в Дніпрі та повідомляли про це МОЗ України.

"Нарешті ми можемо розпочати системні зміни в наданні психіатричної допомоги, які захистять права пацієнтів. 10 червня 2018 року було введено в дію Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання психіатричної допомоги», який стане поштовхом до таких змін. Тепер пацієнт, до якого застосовують примусові заходи медичного характеру (не пов’язані з позбавленням волі через злочин), може самостійно звернутися до суду з заявою про зміну або припинення застосування цих заходів. Він також може обрати незалежного лікаря-психіатра з метою отримання висновку про стан свого психічного здоров’я", - наголосила в.о. міністра охорони здоров'я.

"Щоби привести діяльність психіатричних медзакладів у відповідність до міжнародних та національних нормативно-правових актів, прийнято рішення про реорганізацію ДУ «Українська психіатрична лікарня з суворим наглядом МОЗ України» і переведення пацієнтів до лікарень, які розташовані ближче до місця їхнього проживання", - додала вона.

Зазначається, що рівень нагляду за пацієнтами та відповідні заходи безпеки після переведення залишаться таким самим як і були. Вийти вони можуть тільки за рішенням суду.

Після реорганізації Дніпровську психіатричну лікарню суворого нагляду приєднають до Центру психічного здоров’я і моніторингу наркотиків та алкоголю МОЗ України.

31 липня 2017 року в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявляла, що в психіатричній лікарні із суворим наглядом у Дніпрі виявили архівні матеріали, які свідчать про каральну психіатрію часів СРСР.