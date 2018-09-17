В Україні запускають єдину систему для невідкладної допомоги: що зміниться

Стартує пілотний проект, який об'єднує оперативно-диспетчерські служби. Обіцяють, що бригада приїжджатиме швидше.

У країні триває реформа екстреної медичної допомоги: МОЗ готується до запуску електронної системи для невідкладної допомоги "Централь 103". У перспективі вона об'єднає всі українські оперативно-диспетчерські служби (ОДС) в єдиний ресурс, що дозволить швидко обмінюватися даними про прийняті дзвінки.

Найближчим часом до "Централь 103" підключать вісім областей (Вінницьку, Донецьку, Запорізьку, Одеську, Полтавську, Тернопільську, Харківську, Херсонську) і Київ. Поки що в тестовому режимі, передає "Сегодня".

На обкатку системи чиновники виділяють рік. Після цього, якщо результати будуть позитивними, "Централь" впровадять в інших регіонах. У майбутньому "Централь 103" буде взаємодіяти з системою E-Health. Це допоможе створити повноцінну електронну медкарту пацієнта, а також дозволить системам обмінюватися даними - медики на виклику зможуть онлайн отримати доступ до історії хвороби пацієнта. Поки ж система тестується, в МОЗ збираються розробити єдині вимоги до оперативно-диспетчерських служб.

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У першу чергу обмін даними допоможе налагодити контакт між службами.

"Відсутність взаємодії призводить до абсурдних ситуацій. Наприклад, при ДТП на кордоні двох областей виїжджає бригада "швидкої", яка перебуває далі від місця події, але формально саме вона повинна прийняти виклик", — розповідають у МОЗ.

Система ж покликана оптимізувати роботу ОДС й підвищити їхню ефективність. Якщо сьогодні середній час обробки виклику становить 3-5 хвилин, то "Централь 103" повинна скоротити його до однієї хвилини. Це стане можливим завдяки автоматичному підбору доступних найближчих бригад — сьогодні диспетчери обдзвонюють екіпажі самостійно. А щоб система "бачила" місце розташування кожної команди і її статус, на всіх машинах екстреної допомоги встановлять GPS. Це допоможе швидким швидше добиратися до пацієнтів — замість сьогоднішніх 16-20 хвилин за 9-12 хвилин.

Крім того, виклик швидкої допомоги стане доступним для людей з порушеннями слуху та мови — таких, за даними МОЗ, в Україні близько одного мільйона. "Централь 103" передбачає неголосовий виклик — можна буде просто надіслати повідомлення диспетчеру.

Також при необхідності система допоможе диспетчерам швидко залучити до надання екстреної допомоги працівників інших екстрених служб — поліції та рятувальників.

Фельдшер Віталій Роїк з Миколаївщини каже, що у них в області подібна система вже діє: "Швидкість приїзду бригад тепер на висоті. Але мінус ресурсу в тому, що він досі не розділяє виклики на профільні та непрофільні. Часто доводиться виїжджати до тих, кому термінова допомога не потрібна".

Лікар Людмила Циганкова сумнівається, що "Централь" зможе без допомоги диспетчерів коректно розподіляти виклики: "Тільки диспетчер знає, яке обладнання в якій машині і де кваліфікація екіпажу більше підходить під виклик".

Нагадаємо, з 1 січня 2018 року в Україні набула чинності медична реформа - одна з головних реформ, яку президент Петро Порошенко підписав в останні дні 2017 року.