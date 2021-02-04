Традиційно щороку 4 лютого в світі відзначають Всесвітній день боротьби проти раку. Мета цього свята - підвищити обізнаність про рак як про один із найстрашніших захворювань сучасної цивілізації, привернути увагу до запобігання, виявлення та лікування цього захворювання і про завдання, які стоять перед світом в боротьбі з раком.

У четвер, 4 лютого, відзначається Всесвітній день боротьби проти раку, проголошений "Міжнародним союзом по боротьбі з онкологічними захворюваннями".

Мета цього дня - поширення інформації про рак як про одну з найстрашніших хвороб сучасності, про способи його запобігання, діагностику, лікування, а також заклик зробити боротьбу із захворюванням політичним пріоритетом. У 2019-2021 роках тема Всесвітнього дня боротьби з раком звучить як "Я є і буду".

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Пропонуємо кілька фактів, які слід знати про рак.

Під раком мають на увазі більше сотні захворювань, які можуть вражати будь-яку частину людського тіла, пише Обозреватель. Його причиною є неконтрольований поділ клітин, викликане генними мутаціями. В здоровому організмі цей процес контролюють потужні генетичні механізми. Рання діагностика дає шанс на ефективне лікування захворювання.

До 40% випадків раку можна запобігти, уникаючи контакту з такими відомими канцерогенами, як, наприклад, сигаретний дим.

Рак - одна з основних причин смертності в світі. Щороку, за даними ВООЗ, понад 8 мільйонів людей помирають від цього захворювання.

Більшість випадків смерті від онкології, за даними ООН, припадає на рак легенів, шлунка, печінки, товстого кишечника і молочної залози.

В Україні рак – на 2-му місці в структурі смертності населення. Разом із серцево-судинними захворюваннями він визначає рівень здоров'я нації.

Захворіти на рак в Україні ризикує кожен третій чоловік і кожна п'ята жінка.

Куріння є причиною 71% смертей від раку легенів.

Віруси гепатитів B і C, а також вірус папіломи людини (ВПЛ) призводять до 20% смертей від онкології в державах з низьким і середнім рівнем доходу.

За прогнозами вчених, в майбутньому буде спостерігатися зростання смертності від раку: в 2030 році вони очікують понад 13 мільйонів смертей.

Близько 30% смертей від раку пов'язані нездоровим харчуванням і поведінкою: зокрема, з високим індексом маси тіла, нестачею фруктів і овочів в раціоні, відсутністю фізичної активності, курінням і алкоголем.

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Автор: УНІАН