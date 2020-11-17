Біля відділення Боярської лікарні від серцевого нападу померла 53-річна жінка.
Про це йдеться у сюжеті hromadske.
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Рідні привезли хвору у вкрай важкому стані, проте медики відмовили їй у госпіталізації. Кількома днями раніше до неї відмовилась приїжджати «швидка».
За словами родичів, тоді у жінки хвороба тільки розвивалася, проте симптоми інсульту були.
«Якби її навіть у неділю прийняли лікарі, навіть у реанімацію, навіть на підлогу, моя мама була б жива», – стверджує донька загиблої.
Боярську лікарню перепрофілювали на госпіталізацію інфікованих COVID-19, проте повинні були надати допомогу жінці у критичному стані, зауважують журналісти.
Світлана Гончар мала ознаки інсульту , однак до неї відмовилась приїжджати «екстренна медична допомога», згодом вона померла від серцевого нападу біля відділення реанімації Боярської лікарні, тому що лікарі відмовились приймати хвору pic.twitter.com/bHFYe8GMGe— hromadske (@HromadskeUA) November 16, 2020
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