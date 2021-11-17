Вчені Інституту молекулярної біології та генетики (ІМБГ) виявили 11 різних варіантів штаму "Дельта" в Україні. Зразки для дослідження відібрали у різних регіонах країни.
Про це повідомили на сайті ІМБГ.
На основі дослідження вчені стверджують, що Україну повністю охопив штам "Дельта". Наразі він є домінантним.
Майже в 60% зразків - "материнський" варіант "Дельти" B.1.617.2, так званий індійський. Водночас вчені виявили ще 10 інших варіантів штаму "Дельта", що походять із США, Великої Британії та інших країн Європи, а також з Африки, - зазначили в Інституті.
Впродовж жовтня вчені досліджували 75 зразків, зібраних у хворих віком від 13 до 85 років наприкінці вересня. Майже усі пацієнти (95,6%) були госпіталізовані із середньою та тяжкою формою.
Зразки відібрали у різних регіонах, зокрема:
- Черкаська область - 5 зразків;
- Чернівецька - 1;
- Івано-Франківській - 13;
- Київська - 1;
- Львівська - 7;
- Полтавська - 9;
- Рівненська - 6;
- Тернопільська - 4;
- Запорізька - 2;
- м. Сєвєродонецьк, Луганська область - 27.
Читайте такожУ Чехії зафіксували новий варіант "Дельта-штаму" коронавірусуЯк зазначають вчені, у червні-серпні 2021 року штам "Дельта" був виявлений лише в половині зразків, що вивчаються, решта - штам "Альфа", який ще називають британським штамом. Зараз ситуація докорінно змінюється.
"Мутовані варіанти штаму "Дельта" відрізняються критичними змінами в ділянках вірусу, що відповідають за швидкість розмноження вірусу в клітині й реактивність імунної системи людини. Тобто, вони швидше поширюються. Наявні вакцини дієві проти цих штамів", - зазначив керівник проекту, директор Інституту молекулярної біології та генетики, академік Михайло Тукало.
Як повідомляв УНІАН, у Норвегії виявили черговий варіант "Дельта-штаму". За останні місяці його фіксують у багатьох регіонах країни.
У ВООЗ заявили, що навряд чи вдасться остаточно перемогти коронавірус. Там прогнозують, що він буде мутувати, як віруси грипу.