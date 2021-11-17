Дослідники констатували, що штам "Дельта" став домінантним по всій території країни.

Вчені Інституту молекулярної біології та генетики (ІМБГ) виявили 11 різних варіантів штаму "Дельта" в Україні. Зразки для дослідження відібрали у різних регіонах країни.

Про це повідомили на сайті ІМБГ.

На основі дослідження вчені стверджують, що Україну повністю охопив штам "Дельта". Наразі він є домінантним.

Майже в 60% зразків - "материнський" варіант "Дельти" B.1.617.2, так званий індійський. Водночас вчені виявили ще 10 інших варіантів штаму "Дельта", що походять із США, Великої Британії та інших країн Європи, а також з Африки, - зазначили в Інституті.

Впродовж жовтня вчені досліджували 75 зразків, зібраних у хворих віком від 13 до 85 років наприкінці вересня. Майже усі пацієнти (95,6%) були госпіталізовані із середньою та тяжкою формою.

Зразки відібрали у різних регіонах, зокрема:

Черкаська область - 5 зразків;

Чернівецька - 1;

Івано-Франківській - 13;

Київська - 1;

Львівська - 7;

Полтавська - 9;

Рівненська - 6;

Тернопільська - 4;

Запорізька - 2;

м. Сєвєродонецьк, Луганська область - 27.

Читайте такожУ Чехії зафіксували новий варіант "Дельта-штаму" коронавірусуЯк зазначають вчені, у червні-серпні 2021 року штам "Дельта" був виявлений лише в половині зразків, що вивчаються, решта - штам "Альфа", який ще називають британським штамом. Зараз ситуація докорінно змінюється.

"Мутовані варіанти штаму "Дельта" відрізняються критичними змінами в ділянках вірусу, що відповідають за швидкість розмноження вірусу в клітині й реактивність імунної системи людини. Тобто, вони швидше поширюються. Наявні вакцини дієві проти цих штамів", - зазначив керівник проекту, директор Інституту молекулярної біології та генетики, академік Михайло Тукало.

Як повідомляв УНІАН, у Норвегії виявили черговий варіант "Дельта-штаму". За останні місяці його фіксують у багатьох регіонах країни.

У ВООЗ заявили, що навряд чи вдасться остаточно перемогти коронавірус. Там прогнозують, що він буде мутувати, як віруси грипу.

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Автор: Марта Гичко