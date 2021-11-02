З весни цього року рівень тривожності щодо стану свого здоров’я в умовах пандемії дещо знизився.

Більшість українців не хвилюються через можливість особисто захворіти на COVID-19 (57%) , а 41% висловили такі побоювання.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг", і передані УНІАН.

Водночас, щодо здоров’я своїх близьких та рідних мають хвилювання 77% респондентів, не мають – 23%. З весни цього року рівень тривожності щодо стану свого здоров’я в умовах пандемії дещо знизився. Найвищі показники хвилювання, як і у минулі рази, фіксують у старшій віковій групі та серед жінок. Також ті, хто вже вакцинувався, менше бояться захворіти, аніж ті, хто лише хоче зробити щеплення від COVID-19.

Також 36% опитаних відповіли, що вже вакцинувалися (перше, або ж друге щеплення), 18% зазначили, що готові вакцинуватися, 43% – не готові.

"Важливо розуміти, що опитування відбувалося лише серед дорослого населення України, тоді як офіційна статистика кількості вакцинованих виводиться серед усього населення. У порівнянні із липнем цього року, лояльність до вакцинації зросла. Відносно більше тих, хто не має бажання робити щеплення, серед молодих респондентів. 37% опитаних покладають відповідальність за вакцинацію населення на міністра охорони здоров’я. 18% говорять, що за цю ініціативу має нести відповідальність президент, 13% – головний санітарний лікар, 10% – Верховна Рада, 3% – прем’єр-міністр", - йдеться у результатах дослідження.

Разом з тим, опитування показало, що у порівнянні з весняними дослідженнями, кількість прихильників "жорсткого карантину" дещо зменшилася. Так, підтримують запровадження локдауну 54% (у квітні – 65%), не підтримують – 44%. Останніх відносно більше серед мешканців сходу, населення середнього віку, та тих, хто не боїться захворіти.

Як проводилось опитування

Опитування проводилось 21-23 жовтня серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0.

Як повідомляв УНІАН, 1 листопада в Україні зафіксували 19 455 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ – 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Леся Лещенко