У Вінниці до лікарень потрапили 17 людей. Вони 3 липня вживали їжу в ресторані в селі Майдан, розташованому неподалік обласного центру.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Потерпілі потрапили до лікарень в період з 3 по 5 липня. У них встановили попередній діагноз - гострий ентероколіт.
Наразі проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.
Читайте такожВ Одеській області п'ятеро людей заразилися сальмонельозом після вживання їжі на дні народженняЯк повідомляє місцеве видання "20 хвилин", у закладі "На Майдані" святкували випускний вісім школярів з класним керівником та батьками. А також в ресторані зібралися ще дві компанії, які святкували річниці із моменту закінчення школи.
Раніше повідомлялося, що в Івано-Франківській області зросла кількість отруєнь після святкування випускного у готельно-ресторанному комплексі "Діброва".
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