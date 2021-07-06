Наразі проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.

У Вінниці до лікарень потрапили 17 людей. Вони 3 липня вживали їжу в ресторані в селі Майдан, розташованому неподалік обласного центру.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Потерпілі потрапили до лікарень в період з 3 по 5 липня. У них встановили попередній діагноз - гострий ентероколіт.

Наразі проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.

Читайте такожВ Одеській області п'ятеро людей заразилися сальмонельозом після вживання їжі на дні народженняЯк повідомляє місцеве видання "20 хвилин", у закладі "На Майдані" святкували випускний вісім школярів з класним керівником та батьками. А також в ресторані зібралися ще дві компанії, які святкували річниці із моменту закінчення школи.

Раніше повідомлялося, що в Івано-Франківській області зросла кількість отруєнь після святкування випускного у готельно-ресторанному комплексі "Діброва".

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Автор: Вікторія Гордієнко