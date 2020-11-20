Про створення на Вінниччині нового потужного лікувального закладу повідомив голова ОДА Сергій Борзов.

Водночас очільник регіону звернувся до представників ЗМІ та закликав не сіяти паніку навколо можливого використання стадіонів та спорткомплексів для розгортання тимчасових госпіталів для лікування хворих на коронавірус та не поширювати не перевірену інформацію. Про це повідомили у прес-службі Вінницької ОДА.

«Так, справді є перелік спорткомплексів, де можливе використання приміщення для лікування хворих: у містах області - Вінниця, Жмеринка, Козятин, Ладижин, Могилів-Подільський та Хмільник. Але…Ліжок для ковідних хворих у нас вистачає! Робимо усе, щоб було із запасом. Тому прогнозувати італійський сценарій зараз не варто. І так само, як у сусідній Польщі, в Україні Міністерство охорони здоров’я розробило план дій щодо тимчасових госпіталів. На фейсбук-сторінці МОЗу ще місяць тому з’явилась інформація, що розглядають можливість використання приміщень спортивних та культурних закладів, ТРЦ, санаторіїв та готельних комплексів. Але для початку опрацьовуємо варіант перепрофілювання лікарень. Більше того – створюємо Вінницьку обласну клінічну інфекційну лікарню. Її просто не було понад 30 років!», - заявив він.

Також Сергій Борзов наголосив, що пандемія внесла суттєві корективи у життя суспільства не лише в Україні, а й по всьому світу. Змінились підходи та усвідомлення суспільством важливості особистої гігієни та розуміння небезпеки поширення інфекційних захворювань. Водночас, суттєві виклики постали перед медичною галуззю.

«Саме тому Центр СНІДу на Медмістечку поступово перетворюємо на обласну інфекційну лікарню.За рік-два вона може стати найпотужнішим закладом охорони здоров’я на Вінниччині. Орієнтовно буде 350 ліжок. Першочергово ці ліжка спрямовані саме для надання допомоги з COVID-19. Перших пацієнтів почнуть приймати в найближчі дні - 88 ліжок уже підключені до централізованого постачання киснем. За два тижні будівельники зробили майже нереальне – підготували приміщення (1500 кв. метрів) і провели кисень. Залишилось дообладнати. За словами головного лікаря Ігоря Матковського, переважно все обладнання є», - повідомив Сергій Борзов.

Важливий ще один момент: ця клініка стане єдиним центром замкненого циклу, адже тут є ІФА-лабораторія і ПРЛ-лабораторія.

Медперсонал сформований – шість бригад, які зможуть цілодобово надавати допомогу. Усі медики застраховані.

Щодо СНІД-інфікованих і психічнохворих, яких теж лікують на Медмістечку. Вони перебувають у відокремлених корпусах. Як і для ковідних хворих – там теж окрема будівля.

Найближчим часом Вінницька обласна клінічна інфекційна лікарня з’явиться у переліку ковідних закладів для маршруту пацієнтів. Наразі питання у рішенні сесії облради про перейменування лікарні.

«Насамперед, це важливо для мешканців Вінниці. Сюди легше добратись, аніж у той самий Ямпіль, куди вже госпіталізували інфікованих з Вінниці. До Медмістечка ходить громадський транспорт: є маршрут 16а – з водоканалу. Головний лікар пропонує продовжити до Медмістечка ще 17-й маршрут – з Тяжилова через залізничний вокзал і центр. До слова, Ігор Матковський, який очолює СНІД-центр, шість місяців пропрацював лікарем Вінницької «районки» (з квітня до жовтня). Саме із інфікованими COVID-19. Бажаю усім здоров’я! Бережіть себе!», - підсумував Сергій Борзов.

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Автор: УНІАН