Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві, Дніпропетровській, Харківській, Одеській та Житомирській областях.

Минулої доби, 21 серпня, в Україні зафіксували 1 003 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли 45 дітей та 17 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Так, минулої доби:

госпіталізували – 701 людину,

летальних випадків – 25;

одужало – 236 людей.

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Зазначається, що найбільша кількість підтверджених випадків за останню добу зареєстрована у м. Київ (153), Дніпропетровській (131), Харківській (77), Одеській (76) та Житомирській (52) областях.

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Автор: Катерина Шварц