Серце отримав 13-річний хлопчик з Волині.

У Львові провели першу в Україні трансплантацію легень і трансплантацію серця дитині. Також трансплантовано дві нирки та печінку.

Про це повідомив генеральний директор лікарні швидкої медичної допомоги Львова Олег Самчук у Facebook.

Донором став 54-річний чоловік, який помер внаслідок інсульту. Згоду на трансплантацію дала його дружина.

Легені отримав 56-річний житель Львова. Чоловік понад десять років мав хронічну хворобу легень, останні роки майже не виходив з квартири, був киснезалежним.

Читайте такожОдній області України загрожує "червона" зона – KSEЗа словами медика, без нових легень він прожив би не більше кількох місяців.

Серце отримав 13-річний хлопчик з села Зарудці, що на Волині.

Він хворів з липня, а останній місяць провів у реанімації. Рахунок йшов на дні.

У четвер медики планують трансплантувати рогівку - її посмертно у Львові не пересаджували вже 20 років.

"Трансплантація легень і трансплантація серця дітям відтепер можлива і в нашій країні. Це ще один величезний крок на шляху до трансплантаційної незалежності. Наші громадяни тепер не мусять їхати на таке лікування за кордон, це уже доступно в Україні", - підкреслив Самчук.

Раніше повідомлялося, що в Україні вперше трансплантували кістковий мозок дорослому від неродинного донора. Операцію провели лікарі Черкаського обласного онкологічного диспансеру спільно з колегами з Охматдиту.

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Автор: Людмила Жерновська