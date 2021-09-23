В Україні за добу виявлено 7866 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 667 дітей та 175 медпрацівників.
Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Також за добу було госпіталізовано 2070 осіб; зафіксовано 123 летальних випадків; одужали 2305 осіб.
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Крім цього, проведено тестувань за добу – 84 935 (зокрема методом ПЛР – 41 625, методом ІФА – 9742); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 33 568.
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 2 370 425 осіб;
- одужало – 2 237 973 особи;
- летальних випадків – 55 284;
- проведено ПЛР-тестувань – 12 593 275.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (839), Львівській (685), Донецькій (520), м. Київ (467) та Дніпропетровській (456) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 467 випадків;
Вінницька область – 179 випадків;
Волинська область – 238 випадків;
Дніпропетровська область – 456 випадків;
Донецька область – 520 випадків;
Житомирська область – 396 випадків;
Закарпатська область – 83 випадки;
Запорізька область – 348 випадків;
Івано-Франківська область – 252 випадки;
Київська область – 193 випадки;
Кіровоградська область – 46 випадків;
Луганська область – 333 випадки;
Львівська область – 685 випадків;
Миколаївська область – 175 випадків;
Одеська область – 407 випадків;
Полтавська область – 195 випадків;
Рівненська область – 273 випадки;
Сумська область – 297 випадків;
Тернопільська область – 221 випадок;
Харківська область – 839 випадків;
Херсонська область – 257 випадків;
Хмельницька область – 348 випадків;
Черкаська область – 171 випадок;
Чернівецька область – 302 випадки;
Чернігівська область – 185 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, за минуло добу в Україні було зафіксовано 6754 нових випадків захворювання на коронавірус.
Крім цього, в Україні минулої доби зробили понад 144,7 тис. щеплень від COVID-19. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.
"144 тис. 768 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу, 22 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 91 тис. 615 людей, повністю імунізовані – 53 тис. 153 людини", - сказано у повідомленні.
Щеплення робили 953 мобільних бригад з імунізації, у 2 тис. 993 пунктах щеплень та у 344 центрах вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 6 млн 527 тис. 040 людини, з них повністю імунізовані та отримали дві дози вакцини – 5 млн 299 тис. 317.
Вакцинація від коронавірусу в Україні
Кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого.
Наразі щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї, та Spikevax американської компанії Moderna.