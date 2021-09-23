За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській, Львівській та Донецькій областях.

В Україні за добу виявлено 7866 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 667 дітей та 175 медпрацівників.

Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Також за добу було госпіталізовано 2070 осіб; зафіксовано 123 летальних випадків; одужали 2305 осіб.

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Крім цього, проведено тестувань за добу – 84 935 (зокрема методом ПЛР – 41 625, методом ІФА – 9742); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 33 568.

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 2 370 425 осіб;

одужало – 2 237 973 особи;

летальних випадків – 55 284;

проведено ПЛР-тестувань – 12 593 275.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (839), Львівській (685), Донецькій (520), м. Київ (467) та Дніпропетровській (456) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 467 випадків;

Вінницька область – 179 випадків;

Волинська область – 238 випадків;

Дніпропетровська область – 456 випадків;

Донецька область – 520 випадків;

Житомирська область – 396 випадків;

Закарпатська область – 83 випадки;

Запорізька область – 348 випадків;

Івано-Франківська область – 252 випадки;

Київська область – 193 випадки;

Кіровоградська область – 46 випадків;

Луганська область – 333 випадки;

Львівська область – 685 випадків;

Миколаївська область – 175 випадків;

Одеська область – 407 випадків;

Полтавська область – 195 випадків;

Рівненська область – 273 випадки;

Сумська область – 297 випадків;

Тернопільська область – 221 випадок;

Харківська область – 839 випадків;

Херсонська область – 257 випадків;

Хмельницька область – 348 випадків;

Черкаська область – 171 випадок;

Чернівецька область – 302 випадки;

Чернігівська область – 185 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, за минуло добу в Україні було зафіксовано 6754 нових випадків захворювання на коронавірус.

Крім цього, в Україні минулої доби зробили понад 144,7 тис. щеплень від COVID-19. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

"144 тис. 768 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу, 22 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 91 тис. 615 людей, повністю імунізовані – 53 тис. 153 людини", - сказано у повідомленні.

Щеплення робили 953 мобільних бригад з імунізації, у 2 тис. 993 пунктах щеплень та у 344 центрах вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 6 млн 527 тис. 040 людини, з них повністю імунізовані та отримали дві дози вакцини – 5 млн 299 тис. 317.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

Кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого.

Наразі щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї, та Spikevax американської компанії Moderna.

Автори: Ірина Погоріла, Вікторія Токарєва