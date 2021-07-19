Найвищий добовий приріст захворюваності зафіксували у Києві.

За минулу добу в Україні зафіксували 182 нових випадки коронавірусної хвороби - серед них 11 дітей. 5 пацієнтів померли від ускладнень. Також за минулу добу госпіталізували з COVID-19 307 людей, а одужали — 187 пацієнтів.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Серед нових хворих немає жодного медпрацівника.

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Найбільше нових випадків виявили у Києві (82), а також Одеській (18), Житомирській (18), Київській (12) та Харківській (10) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Від початку пандемії в нас зафіксували 2 244 677 випадків зараження коронавірусом. З них 52 731 людина померла від ускладнень захворювання, а 2 181 385 — одужали.

Нагадаємо, в РНБО анонсували посилення карантину в Україні.

Тест на коронавірус в Україні

Лабораторії зробили тестувань методом ПЛР — 9 587, методом ІФА — 1 613. Також провели 5 770 експрес-тестів на антиген до вірусу.

Загалом у країні зробили понад 11,1 мільйона ПЛР-тестувань.

Вакцинація проти коронавірусу: що відомо

37 173 людини вакциновано проти COVID-19 за добу 18 липня 2021 року. Одну дозу отримали 28 582 людини, повністю імунізовані - 8 591 людина.

Протягом доби працювали 88 мобільних бригад, 124 пункти щеплення та 225 центрів вакцинації.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 2 667 523 людини, з них отримали 1 дозу – 2 667 521 людина, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 431 127 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 4 098 648 щеплень.

Коронавірус в Україні: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко