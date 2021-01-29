В Україні існує загроза поширення дифтерії серед населення через велику кількість невакцинованих людей.
Про це повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України у Facebook.
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Вказується, що незважаючи на виклики пандемії COVID-19, в Україні вдалося досягти стабільного охоплення щепленнями на рівні 80%.
У ЦГЗ зазначили, що через запровадження карантину в першій половині 2020 року значно погіршилися показники імунізації. Та до кінця року вдалося надолужити пропущені щеплення дітей за віком і досягти рівня 2019 року.
«Проте залишається значний спад у вакцинації проти дифтерії та правця серед дітей віком 6 та 16 років, а також дорослих. Дорослим необхідна ревакцинація від дифтерії і правця кожні десять років. Через велику кількість невакцинованих людей в Україні існує загроза поширення дифтерії серед населення», - наголошують у відомстві.
Зазначається, що для формування колективного імунітету необхідно досягти 95% охоплення щепленнями.
«Вакцинація під час пандемії COVID-19 є безпечною. Будь-які переривання планової імунізації, навіть на короткий період, призведуть до підвищення ймовірності спалахів вакцинокерованих інфекцій», - зауважили у ЦГЗ.
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