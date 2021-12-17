Представники професій з підвищеним ризиком інфікуватися матимуть місяць, аби зробити щеплення.

Міністерство охорони здоров'я України своїм наказом розширило перелік організацій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19.

Про це повідомила прес-служба відомства.

Згідно з наказом, обов’язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники:

центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;

місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;

закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності;

органів місцевого самоврядування;

закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності;

комунальних підприємств, установ та організацій.

"Працівники органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров'я державної та комунальної форм власності, а також комунальних підприємств найбільше взаємодіють із великою кількістю людей, а тому мають підвищений ризик інфікуватися на коронавірусну хворобу. Між тим, 9 із 10 госпіталізованих – невакциновані та не були захищені від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби. Це рішення необхідне для захисту життя і здоров’я українців та їхніх близьких", – пояснив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Читайте такожВ Україні за ухилення від обов’язкової COVID-вакцинації можуть відсторонити від роботи до закінчення карантину: пояснення експертаНаказ набирає чинність через один місяць із дня його опублікування. Працівники вищезазначених установ, які не щепляться проти COVID-19 протягом цього періоду, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.

Обов'язкова вакцинація в Україні

Нагадаємо, від 8 листопада вакцинація стала обов’язковою для освітян та працівників центральних та місцевих органів влади. Працівники, які станом на 8 листопада не мали хоча б одного щеплення проти COVID-19, мали бути відсторонені від роботи без збереження зарплат до отримання щеплення.

9 грудня перелік доповнили:

працівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

працівниками установ та закладів, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів;

працівниками підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави ("Укрпошта", "Укрзалізниця" та інші).

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Автор: Леся Лещенко