Повністю вакцинованою вважається особа тільки після введення другої дози вакцини, наголошують у відомстві.

Для тих громадян України, які отримали щеплення першою дозою вакцини проти COVID-19, друга її доза гарантована державою.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я на своїй сторінці у Facebook.

«Ви вважаєтеся повністю вакцинованими тільки після введення другої дози вакцини для кількадозних вакцин – саме ними вакцинують в Україні», - йдеться у повідомленні.

У відомстві пояснили, що друга доза вакцини має бути введена через певний проміжок часу: Comirnaty/Pfizer-BioNTech – через 21 день, CoronaVac/Sinovac Biotech - 28 днів, Oxford/AstraZeneca - 12 тижнів.

Читайте такожУ МОЗ розповіли, де можна отримати міжнародний сертифікат про вакцинаціюЛюди, які вакцинувались в масових центрах вакцинації, отримають другу дозу в тих самих центрах. Якщо ж на вакцинацію записував роботодавець, то він має організувати і друге щеплення.

«Усі, хто отримав першу дозу вакцини, гарантовано отримають другу дозу. Це стосується всіх вакцин, які використовуються в Україні», - наголосили в МОЗ.

Також отримають другу дозу вакцини люди, які вакцинувались залишковими дозами, додали у відомстві.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

Кампанія з вакцинації проти коронавірусної хвороби розпочалася в Україні 24 лютого.

Наразі щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.

З початку кампанії щеплення отримали понад 1 млн українців.

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Автор: Тамара Отовська