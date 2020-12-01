Дзвін Гідності відкривають у столиці, на Алеї Небесної Сотні.
Читайте такожДиректор Музею Революції Гідності заявив, що його викликали на допитПро це йдеться у сюжеті ТСН.
Для встановлення пам'ятника на місці розстрілів 2014 року обрали 1 грудня.
Історики кажуть, що саме в цей день Майдан переріс у Революцію Гідності. Бо після побиття студентів 29 грудня на вулиці вийшов майже мільйон протестувальників.
Дзвін важить 70 кілограм. У нього битимуть у дні народження кожного з героїв Небесної Сотні стільки разів, скільки було людині на момент загибелі.
Також бити у дзвін зможе кожен, хто прийде вшанувати пам'ять загиблих.
Небесна Сотня
- 21 листопада 2013 року в Україні почалася вже третя за рахунком справжня революція. Вона тривала 94 дні і стала найкривавішою в історії незалежної України.
- Участь у цих подіях взяли до 4 мільйонів українців. Перший майданівець помер після побиття беркутом 22 грудня. Ще троє загинули наприкінці січня на Грушевського. Найкривавіші бої почалися 18 лютого і тривали кілька днів.
- Станом на березень 2014 року Небесна Сотня - це 105 українців. Всі 13 загиблих правоохоронців загинули з 18 до 20 лютого.
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