Бити у дзвін зможе кожен, хто прийде вшанувати пам'ять загиблих.

Дзвін Гідності відкривають у столиці, на Алеї Небесної Сотні.

Читайте такожДиректор Музею Революції Гідності заявив, що його викликали на допитПро це йдеться у сюжеті ТСН.

Для встановлення пам'ятника на місці розстрілів 2014 року обрали 1 грудня.

Історики кажуть, що саме в цей день Майдан переріс у Революцію Гідності. Бо після побиття студентів 29 грудня на вулиці вийшов майже мільйон протестувальників.

Дзвін важить 70 кілограм. У нього битимуть у дні народження кожного з героїв Небесної Сотні стільки разів, скільки було людині на момент загибелі.

Також бити у дзвін зможе кожен, хто прийде вшанувати пам'ять загиблих.

Небесна Сотня

21 листопада 2013 року в Україні почалася вже третя за рахунком справжня революція. Вона тривала 94 дні і стала найкривавішою в історії незалежної України.

Участь у цих подіях взяли до 4 мільйонів українців. Перший майданівець помер після побиття беркутом 22 грудня. Ще троє загинули наприкінці січня на Грушевського. Найкривавіші бої почалися 18 лютого і тривали кілька днів.

Станом на березень 2014 року Небесна Сотня - це 105 українців. Всі 13 загиблих правоохоронців загинули з 18 до 20 лютого.

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Автор: УНІАН