Для щеплення можна використати вакцину Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech або AstraZeneca.

Грудне вигодовування не є протипоказанням до вакцинації проти COVID-19. Жодна з вакцин від коронавірусу не містить часток "живого" вірусу, тому вони не становлять загрози для матері та немовляти.

Про це йдеться у повідомленні МОЗ у Telegram-каналі.

Як ідеться у повідомленні, Всесвітня організація охорони здоров’я радить жінкам, що вигодовують грудьми, щепитися проти коронавірусної хвороби. Ці рекомендації підтримують регулятори у сфері охорони здоров’я США, Великої Британії, Німеччини та інших країн. В Україні Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) зазначає, що жінки, що вигодовують дітей грудним молоком, можуть бути вакциновані проти COVID-19 без застережень, якщо іншого не зазначено в інструкції до вакцини.

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Для щеплення можна використати вакцину Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech або AstraZeneca.

Відповідно до чинної інструкції до вакцини CoronaVac від Sinovac Biotech, грудне вигодовування є протипоказанням для застосування цієї вакцини.

"Припиняти годувати немовля грудним молоком через щеплення не потрібно. Вакцини не можуть потрапити у грудне молоко, але туди потрапляють антитіла, які потенційно можуть захистити дитину від хвороби. Про це свідчать дані останніх досліджень. Втім цих даних поки недостатньо, щоб визначити, який саме захист можуть забезпечити дитині ці антитіла", - йдеться у повідомленні МОЗ.

Нагадаємо, як заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, існує єдине постійне протипоказання до вакцинації від коронавірусу COVID-19 певним препаратом. Вакцинуватися точно не можна, якщо після щеплення була анафілактична реакція.

Вакцинація проти коронавірусу: що варто знати

Автор: Вікторія Гордієнко