Громадські заклади, заклади культури, спортзали, ресторани тощо зможуть працювати за умови вакцинації від коронавірусу всього персоналу принаймні однією дозою, або наявності негативного тесту чи сертифікату про одужання.

Кабінет міністрів ухвалив рішення про зміну умов адаптивного карантину, яким буде посилено вимоги щодо вакцинації у "жовтих" зонах епідемічної небезпеки.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено під час засідання уряду з доопрацюваннями.

Читайте такожСтворив фейкову "Дію" для наживи на підроблених COVІD-сертифікатах: у Миколаєві "відзначився" 15-річний хлопець"Сьогодні затвердимо рішення про зміну умов адаптивного карантину, яким буде посилено вимоги щодо вакцинації у "жовтих" зонах карантину", - сказав, відкриваючи засідання Кабміну, прем'єр-міністр Денис Шмигаль перед прийняттям рішення.

Ухвалені зміни, як пояснив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, будуть передбачати, що і на "жовтому" рівні епідемічної небезпеки громадські заклади, заклади культури, спортзали, ресторани тощо зможуть працювати за умови вакцинації від коронавірусу всього персоналу принаймні однією дозою, або наявності негативного тесту чи сертифікату про одужання.

"Це ж правило стосується і прийому відвідувачів... Також змінено термін дії "жовтого" сертифікату (про підтвердження вакцинації однією дозою): він становитиме 30 днів, замість 120 днів, які були раніше", - пояснив Ляшко.

Крім того, він підкреслив, що представники закладів мають не просто запитувати у відвідувачів про наявність сертифікату чи перевіряти його візуально, а повинні зчитувати QR-код за допомогою смартфона.

"Для зчитування не потрібні додаткові додатки чи засоби, достатньо своїм додатком "Дія" зчитати QR-код", - пояснив Ляшко.

Він також наголосив, що штраф за неналежну перевірку та порушення умов — від 34 до 170 тисяч грн.

Як повідомляв УНІАН, в Україні за добу виявили 14 325 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 1183 дитини та 287 медпрацівників.

Також за добу було госпіталізовано 4077 осіб; зафіксовано 595 летальних випадків; одужали – 29 044 особи.

У МОЗ додали, що минулої доби вакциновано 286 тис. 121 людину. З початку кампанії з вакцинації проведено 23 млн 225 тис. 814 щеплень.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автори: Леся Лещенко, Марта Гичко