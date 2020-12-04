У Баранівці на Житомирщині запровадили карантин через скажену білку, яка вкусила місцевого жителя.
Про це у Facebook повідомляє "Місто Баранівка".
Читайте такожНа Кіровоградщині жінку вкусила скажена лисиця, у районі ввели карантин
Як повідомляється, інцидент стався 1 грудня. Згодом білка померла, експертиза підтвердила, що тварина була хворою на сказ. Про це 4 грудня повідомили під час засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Баранівській райдержадміністрації.
"Після обговорення комісія прийняла рішення ввести на території Баранівки та прилеглій до нього території у радіусі 3 км карантинні обмеження та затвердила комплексний план проведення профілактичних заходів щодо захворювання тварин на сказ", - йдеться у повідомленні.
Сказ - гостра інфекційна хвороба. Характеризується розвитком своєрідного енцефаліту з смертельним пошкодженням центральної нервової системи.
Вас також можуть зацікавити інші новини:
- Українець помер від укусу бджоли
- У Харківській області 11 людей постраждали від укусів скажених тварин
- У Дніпрі у дитини діагностували хворобу Лайма через місяць після укусу кліща (фото)
- На Кіровоградщині жінку вкусила скажена лисиця, у районі ввели карантин
- Біолог назвала недолік вакцин від коронавірусу
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram