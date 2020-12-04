Білка вкусила місцевого жителя, а згодом померла.

У Баранівці на Житомирщині запровадили карантин через скажену білку, яка вкусила місцевого жителя.

Про це у Facebook повідомляє "Місто Баранівка".

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Як повідомляється, інцидент стався 1 грудня. Згодом білка померла, експертиза підтвердила, що тварина була хворою на сказ. Про це 4 грудня повідомили під час засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Баранівській райдержадміністрації.

"Після обговорення комісія прийняла рішення ввести на території Баранівки та прилеглій до нього території у радіусі 3 км карантинні обмеження та затвердила комплексний план проведення профілактичних заходів щодо захворювання тварин на сказ", - йдеться у повідомленні.

Сказ - гостра інфекційна хвороба. Характеризується розвитком своєрідного енцефаліту з смертельним пошкодженням центральної нервової системи.

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Автор: Катерина Лиманська