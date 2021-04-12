Медик також розповів, чи вдасться людям повернутися до звичного життя.

Карантин в Україні протримається як мінімум до кінця 2021 року.

Читайте такожСитуація з COVID-19 найгірша: інфекціоніст закликала ввести жорсткий карантинТаку думку висловив відомий лікар з Рівного Павло Сільковський, передає РБК-Україна. "Тривалість карантину залежить від багатьох умов і прогнозувати його тривалість дуже важко. Тому що на це впливають як епідеміологічні фактори, так і психологічні, політичні та міжнародні", - сказав фахівець.

У зв'язку з цим він зазначив, що коронавірус перестав бути виключно медичною проблемою і тепер в посиленні або ослабленні обмежень роль медиків дуже обмежена.

"Я думаю, що на повне зняття обмежень не варто розраховувати раніше, ніж кінець 2021 року. І це - оптимістичний сценарій", - сказав медик.

Також Сільковський вважає, що людство повернеться до звичайного способу життя, але зробити це буде непросто.

"Ми повернемося до звичного життя. Але процес повернення буде не таким легким і швидким, як хотілося б. Обмеження набридають людям, але поступово вони до них звикають. Відхід від обмежень буде болісно сприйматися частиною і породжувати протиріччя. Конфлікти будуть наростати і в разі посилення дискримінації за ознакою наявності або відсутності щеплень. Ми з часом відчуємо наслідки дистанційної освіти і відкладений попит на звернення до лікарів у зв'язку з проблемами, які не лікувалися під час карантину", - говорить Сільковський.

Медик зазначає, що хвилі коронавірусу пройдуть і так сильно він дошкуляти вже не буде.

"А ось постковідний стан в суспільстві виявить ще багато нових проблем, які досі не стоять гостро", — підсумував лікар.

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Автор: Ірина Погоріла