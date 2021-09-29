Регіонами з найбільшою очікуваною на початок жовтня кількістю інфікованих є Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Львівська, Одеська та Харківська області.

На початку жовтня кількість нових добових випадків COVID-19 в Україні може перевищити 10 тисяч.

Про це йдеться у прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні в період 29 вересня – 12 жовтня, розміщеному на сайті Національної академії наук України.

Згідно з ймовірними сценаріями, регіонами з найбільшою очікуваною на 5 жовтня кількістю інфікованих на добу є Дніпропетровська (981), Донецька (691), Запорізька (595), Львівська (646), Одеська (541) та Харківська (1024) області.

"Для України загалом отримаємо такі прогнозні числові показники: середня кількість нових інфекцій за день на 5 жовтня становитиме 7 тис. 755 - 10 тис. 777 при середньому значенні 9 тис.; середня кількість нових летальних випадків за день на 5 жовтня - 127-179 при середньому значенні 153", - йдеться у прогнозі.

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Водночас середня кількість нових інфекцій за день станом на 12 жовтня може становити від 7 тис. 578 до 20 тис. 083 при середньому значенні 11 тис. 599, а середня кількість нових летальних випадків - від 175 до 237 при середньому значенні 206.

Нагадаємо, 28 вересня в Україні зафіксовано 9 тис. 666 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізовано 2 тис. 855 осіб, зафіксовано 217 летальних випадків.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

В Україні вчора 132 тис. 246 людей вакциновано проти COVID-19. Як повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я, одну дозу отримали 75 тис. 188 осіб, повністю імунізовані - 57 тис. 058.

Протягом доби працювали 897 мобільних бригад, 3 тис. 063 пункти щеплення та 345 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 млн 926 тис. 719 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 млн 565 тис. 270. Загалом проведено 12 млн 491 тис. 987 щеплень.

Автор: Антоніна Доломанжи