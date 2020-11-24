Наявні на сьогодні дослідження свідчать, що хворий з коронавірусом перестає бути заразним для оточуючих вже через 8-10 діб після початку клінічних проявів хвороби.
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Про це розповів лікар-анестезіолог Сергій Дубров. Відео з його коментарем оприлюднено на верифікованому МОЗ Telegram-каналі «Коронавірус_інфо».
"Наукові дослідження показують, що через 8-10 діб після початку клінічних проявів COVID-19 пацієнт уже не є заразним, навіть якщо при ПЛР-дослідженні виявляються фрагменти вірусу", - пояснив фахівець.
На його думку, 10 днів - це той термін, коли можна говорити, що людина, яка перехворіла, не є контагіозною.
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