Пацієнт може бути не заразним, навіть якщо його ПЛР-тест виявляє фрагменти вірусу.

Наявні на сьогодні дослідження свідчать, що хворий з коронавірусом перестає бути заразним для оточуючих вже через 8-10 діб після початку клінічних проявів хвороби.

Читайте такожЖурналісти провели розслідування, куди поділися гроші на боротьбу з коронавірусом (відео)

Про це розповів лікар-анестезіолог Сергій Дубров. Відео з його коментарем оприлюднено на верифікованому МОЗ Telegram-каналі «Коронавірус_інфо».

"Наукові дослідження показують, що через 8-10 діб після початку клінічних проявів COVID-19 пацієнт уже не є заразним, навіть якщо при ПЛР-дослідженні виявляються фрагменти вірусу", - пояснив фахівець.

На його думку, 10 днів - це той термін, коли можна говорити, що людина, яка перехворіла, не є контагіозною.

Коронавірус: важливо знати кожному

Більше новин про коронавірус

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров