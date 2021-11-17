Разом з тим в Україні уже понад 9 млн людей повністю імунізовані проти COVID-19.

В Україні за минулу добу, 16 листопада, зафіксували 18 668 нових випадків інфікування коронавірусом, серед них - 1312 дітей та 403 медпрацівники. Госпіталізували 4 468 людини із підозрою чи підтвердженим COVID-19. Тим часом одужали 20 211 хворих.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Від ускладнень COVID-19 померли 769 людей. Найвищий добовий приріст смертності зафіксували у Дніпропетровській області, де вчора померли аж 68 інфікованих.

Читайте такожВ Україні кількість виписаних пацієнтів вперше за 100 днів перевищує кількість госпіталізованих хворих на COVID-19Добові показники захворюваності та смертності тримаються на високому рівні. Днем раніше зафіксували рекордну кількість летальних випадків — за добу померло 838 пацієнтів з коронавірусом.

Найбільше нових випадків зафіксували на Дніпропетровщині (1675), у Києві (1609), а також Одеській (1504) та Полтавській (1168) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Від початку пандемії в нас виявили 3 263 417 випадків COVID-19. З них 78 754 людей померли від ускладнень захворювання, а 2 684 584 — одужали.

Тест на коронавірус в Україні

Лабораторії протягом 16 листопада зробили 118 797 тестів на коронавірус: методом ПЛР — 56 132, методом ІФА — 13 840. Також зробили 48 825 експрес-тести на антиген до вірусу.

Загалом у країні провели понад 15,3 мільйона ПЛР-тестувань на коронавірус.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

В Україні понад 9 мільйонів українців повністю імунізовані проти COVID-19. За минулу добу вакциновано 294855 українців.

З них одну дозу отримали 114029 людей, повністю імунізовані – 180826.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 млн 445 тис. 581 людину, з них повністю імунізовані та отримали дві дози – 9 млн 068 тис. 241. Загалом проведено 21 млн 513 тис. 820 щеплень.

Нагадаємо, як заявляв міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, вакциновані люди у п'ять разів рідше інфікуються та мають у десять разів нижчий ризик госпіталізації з COVID-19, ніж нещеплені.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавірус в Україні: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко