У світі зафіксовано понад 75 мільйонів випадків захворювання на COVID-19, а в Україні кількість інфікованих наближається до 960 тисяч.

Світ продовжує боротьбу з пандемією коронавірусу. Тим часом кількість випадків коронавірусної хвороби COVID-19 продовжує зростати і в Україні в тому числі.

Коронавірус у світі: статистика

Станом на ранок 19 грудня кількість виявлених заражень на коронавірус у світі з початку пандемії досягла 75, 7 млн випадків.

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У всьому світі кількість померлих від пов'язаних з COVID-19 захворювань зросла за добу до 1,7 млн, одужали понад 42,7 млн.

До країн з 5 млн і понад заражень COVID-19 належать США, Індія і Бразилія.

Коронавірус в Україні: актуальні дані

Станом на 19 грудня коронавірусом в Україні за минулу добу заразились 11 742 людини, зафіксовано 213 летальних випадків, 13 214 пацієнтів одужали. Госпіталізували за добу 2865 людини.

П’ятий день поспіль кількість тих, хто одужав за добу, перевищує число хворих.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 956 123 осіб, з них 574 536 одужали, летальних випадків — 16 469.

Коронавірус у Києві: статистика

Минулої доби в Києві коронавірусну інфекцію виявили у 1364 осіб, померли 20 хворих.

З початку пандемії підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 99694, померли 1699 киян. Одужали за минулу добу 734 людини, усього з початку пандемії - 31949.

Карантин в Україні: що відомо

З 19 грудня по всій території України починають діяти нові обмеження у рамках протикоронавірусного карантину. Дію карантину в Україні продовжено до кінця зими, тобто – до 28 лютого 2021 року.

Коронавірус в Україні та світі: останні новини на 19 грудня

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Автор: Вікторія Гордієнко