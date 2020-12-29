Останні новини, пов'язані з пандемією COVID-19 в Україні та світі.

Світ продовжує боротьбу з пандемією коронавірусу, яка, зачепила мільйони людей. В Україні число інфікованих поки, на жаль, щодня зростає. Про те, що відбувається в країні та за її межами у зв'язку з поширенням захворювання - читайте нижче.

Коронавірус у світі: статистика

Станом на ранок 29 грудня у світі коронавірус підтверджено майже у 81,3 млн осіб. Про це свідчать дані американського Університету Джонса Хопкінса, який відстежує поширення захворювання.

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1 млн 774 тис. хворих померли, понад 46 млн одужали.

Коронавірус в Україні: останні дані МОЗ

Станом на 29 грудня 2020 року в Україні зафіксовано 6 тисяч 988 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 037 362 особи, померли – 18 081, одужали – 681 835.

Коронавірус у Києві: статистика

За минулу добу в Києві коронавірусну інфекцію виявили у 953 осіб, помер 21 хворий. Усього за період пандемії в столиці зареєстровано 1875 летальних випадків від ускладнень коронавірусної хвороби.

Підтверджених випадків захворювання у столиці на сьогодні вже 109 008.

Усього коронавірус подолали 38 017 жителів столиці.

Коронавірус в Україні та світі: важливі новини

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Автор: Вікторія Гордієнко