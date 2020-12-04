Останні новини, пов'язані з пандемією COVID-19 в Україні та світі.

Світ продовжує боротьбу з пандемією коронавірусу, яка уже зачепила понад 65 мільйони людей. В Україні число інфікованих поки, на жаль, щодня зростає. Про те, що відбувається в країні та за її межами у зв'язку з поширенням захворювання - читайте нижче.

Коронавірус у світі - статистика

Станом на ранок 4 грудня з початку пандемії коронавірусу у світі кількість померлих від пов'язаних з ним захворювань досягла 1 млн 506 тис. 601 осіб.

Всього за час поширення інфекції в усьому світі захворіли 65 млн 235 тис. 456 осіб, вилікувалися 41 млн 956 тис 894 осіб.

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Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США, Індія, Бразилія, Росія.

В Італії зафіксували найвищу добову смертність від початку пандемії коронавірусу: напередодні померли 993 людини. Це більше, ніж під час піку епідемії навесні.

Коронавірус в Україні - останні дані МОЗ

Станом на 4 грудня в Україні зафіксовано 15131 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Також за минулу добу госпіталізовані 1776 осіб; летальних випадків – 235; одужали – 13383 особи.

За весь час пандемії в Україні захворіли 787891 особа; одужали – 397809 осіб; летальних випадків – 13 195.

Дані щодо COVID-19 у Києві

У Києві за минулу добу коронавірус виявили у 1374 осіб, 26 людей померли.

Усього за період пандемії в столиці зафіксовано 1 тис. 395 летальних випадків від коронавірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 76 тис. 750.

Одужали за добу 310 людей. Усього коронавірус подолали 24 тис. 585 мешканців Києва.

Локдаун в Україні: що відомо про запровадження карантину

Міністерство охорони здоров'я України пропонуватиме уряду ввести плановий жорсткий карантин з максимальними обмеженнями, починаючи з перших чисел січня тривалістю на три тижні. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу.

"Наразі ми як МОЗ не будемо рекомендувати вводити жорсткий карантин до кінця грудня, адже бачимо стабільний приріст нових випадків коронавірусної хвороби без різких стрибків. І ми можемо стверджувати, що наша медична система повністю витримає те навантаження, яке зараз є у зв'язку з COVID-19", - сказав міністр.

Вакцина проти коронавірусу: що відомо

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, коли Україні чекати на поставки вакцин від коронавірусу.

Відповідаючи на запитання, коли і звідки Україна отримає вакцину від коронавірусу, Степанов зауважив: "Україна отримає вакцину, близько 8 млн доз, по Глобальній ініціативі COVAX. До 7 грудня у нас підписання відповідних документів. Я думаю, що термін отримання цієї вакцини, - це кінець першого - початок другого кварталу".

Коронавірус в Україні та світі: важливі новини за 4 грудня

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Автор: Вікторія Гордієнко