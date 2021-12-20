Найбільше нових випадків виявили у Києві, Волинській та Харківській областях. А на Херсонщині не виявили жодного випадку зараження.

В Україні вчора, 19 грудня, зафіксували 2 536 нових випадків коронавірусу. Серед них 250 дітей та 26 медичних працівників. Від ускладнень померли 157 людей, а 6 690 — одужали. Госпіталізували 1 241 людину із підозрою чи підтвердженим COVID-19.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Найбільше нових випадків виявили у Києві (497), Волинській (170) та Харківській (133) областях. Натомість найбільше летальних випадків (20) зареєстрували у Запорізькій області. А на Херсонщині не виявили жодного випадку зараження.

Читайте такожВ Україні вперше підтвердили новий штам коронавірусу "Омікрон" (відео)Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Від початку пандемії в нас виявили 3 610 687 випадків COVID-19. З них 93 262 людини померли від ускладнень захворювання, а понад 3,3 мільйона — одужали.

Тест на коронавірус в Україні

Лабораторії зробили всього лише 26 912 тестів на коронавірус: методом ПЛР — 10 987, методом ІФА — 1 690. Також зробили 14 235 експрес-тестів на антиген до вірусу.

Загалом у країні провели 16,5 мільйона ПЛР-тестувань на коронавірус.

Вакцинація проти коронавірусу

За даними МОЗ, в Україні вчора понад 36 тис. громадян отримали щеплення від COVID-19. Зазначається, що вчора від COVID-19 щеплення отримали 36 тис. 027 людей. Одну дозу введено 11 тис. 041 особі, повністю імунізовані – 24 тис. 986 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплені 14 млн 386 тис. 385 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози вакцини – 12 млн 986 тис. 872 людини, отримали додаткову дозу – 92.

Як повідомляв УНІАН, кампанія з вакцинації проти COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого.

Щеплення роблять вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, яка виробляється в Південній Кореї, та Moderna.

З 14 грудня в Україні також можна отримати додаткову, третю дозу вакцини від коронавірусу людям за певними медичними показами.

Коронавірус в Україні: що варто знати

Автори: Вікторія Гордієнко, Вікторія Токарєва