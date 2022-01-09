В нашій країні за добу госпіталізовані понад 800 хворих на COVID-19.

В Україні коронавірус COVID-19 у суботу, 8 січня, знайшли у 2 810 осіб, зокрема у 33 медиків та 163 дітей.

За добу госпіталізовані 840 осіб, одужали – 2 818, а 75 – померли, йдеться у Telegram-каналі МОЗ України.

Лідерами за кількістю виявлених хворих на коронавірус є Київ (437 осіб), а також Львівська область (257) та Вінниччина (205), повідомив "Коронавірус_інфо".

Коронавірус в Україні – статистика на 9 січня:

Загальна кількість хворих – 3 702 473 особи;

Загальна кількість тих, хто переборов хворобу, – 3 511 269 осіб;

Загальне число жертв – 97 239;

Всього було зроблено 16 956 514 ПЛР-тестів на коронавірус.

Читайте такожВ Україні змінили схеми комбінування вакцин від COVID-19Нагадаємо, 7 січня COVID-19 в Україні знайшли у 3 195 осіб, зокрема, вірус діагностували у 37 медпрацівників та 151 дитини.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію дізнавайтеся на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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